Historias de amor: "Me gustaría formar mi propia familia"

CARLOS (42).- Estimada doctora Carmen, estoy preocupado porque hace años que no tengo pareja. Soy profesional y por entregarme por completo a mi trabajo he descuidado mi vida personal y he ido postergando el conocer a una buena mujer y formar una familia con ella. Sin embargo, eso es algo que ahora necesito cambiar. Quisiera entablar una relación con una chica que sea sencilla, simpática, humilde, entusiasta y comprensiva. Las damas interesadas en saber más de mí pueden escribirme a mi correo: zorrillaescritores2017@gmail.com. Mis intenciones son serias.

Mira hijito: En esta vida debemos buscar un equilibrio. Realizarnos como profesionales es muy importante, pero tener el amor y cariño de una pareja es fundamental para alcanzar la felicidad. No dudo que pronto podrás encontrar el amor de una buena mujer. Suerte.