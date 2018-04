Historias de amor: "Estoy solo desde hace seis años"

EDDY (43).- Estimada doctora Carmen, reciba mis saludos y agradecimientos por publicar mi carta. Quise enviarla hace tiempo, pero algo siempre se interponía. Me separé de mi pareja hace seis años y desde entonces no he podido formalizar una relación con una mujer. Pienso que aún no ha llegado la indicada, pero tampoco es que pueda esperar mucho. Soy un hombre trabajador, sencillo y de signo sagitario. Las damas, entre los 35 y 50 años, que estén interesadas en mi amistad y, más adelante, en formar una familia, pueden escribirme a mi correo: eddy_pasion@hotmail.com.

Mira hijito: No te desesperes por encontrar el amor, este llega solo y en el momento indicado. A veces forzamos algo que al final solo termina haciéndonos daño. La mujer con la cual formes una familia muy pronto aparecerá. Ten paciencia y muestra siempre la mejor actitud. Suerte.