Historias de amor: "Perdí al amor de mi vida"

LUIS MIGUEL (47).- Estimada doctora Carmen, es grato saludarla y también deseo contarle mi historia. Perdí a la mujer de mi vida porque no la supe valorar. Ella quería casarse y yo me negué. Me fue difícil aceptar que todo acabó entre nosotros, pero ya no miro atrás. Creo que ha llegado el momento de buscar el amor al lado de una señorita trabajadora, sincera y de buenos sentimientos. Me considero un hombre bueno y, sobre todo, muy honesto. Las damas interesadas en conocerme pueden llamarme al 965-741839.

Mira hijito: Deja de lamentarte. Tal vez en ese momento no estabas preparado para casarte. Me alegra que hayas decidido volver a enamorarte. Solo ten cuidado y, cuando recibas la llamada, trata de conocer bien a la dama antes de entregarle tu corazón. No te apresures a compromisos solo por tu temor a quedarte solo. Suerte.