Historias de amor: "Me dejaron por otro y sufrí mucho"

JORGE (50).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le agradeceré publicar mi carta. Me he dado cuenta de que pese a que tengo familia, me siento muy solo. Mi anterior pareja sentimental me dejó por otro hombre y sufrí mucho. Fueron momentos muy duros que hoy puedo decir que llegué a superar. Ahora me encuentro en la búsqueda de una dama entre los 45 años a más que resida en el norte del país, porque soy de Chiclayo. Le ofrezco una relación formal y feliz, donde prime el amor y la confianza. Las interesadas me pueden llamar al 943-932-081.

Mira hijito: A veces pasamos por momentos muy duros y luego encontramos la felicidad. Es de hombres levantarse y afrontar el futuro con optimismo. Estoy segura que muy pronto olvidarás todo lo malo y te entregarás a una buena mujer. Recuerda siempre tratar a las damas con respeto. Suerte.