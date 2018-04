Historias de amor: "Mi corazón está solitario"

ANTHONY (35).- Buenos días, doctora Carmen, mi corazón está solitario y triste hace meses. La dama de mis sueños aún no aparece. Aunque suene exagerado, esta situación me está quitando la tranquilidad. Sé que debo tener paciencia, pero a veces esa sensación negativa me consume. Por eso recurro a su columna. Tal vez alguna señorita cariñosa, sincera y de buen corazón lea mi carta y se interese en conocerme. Soy un hombre tranquilo, detallista, trabajador y sin vicios. La chica interesada puede llamarme a mi celular 922-680-290.

Mira hijito: No te desesperes ni te pongas triste por estar solo. Todo llega en el momento oportuno. Aún eres joven y sé que pronto conocerás a la dueña de tu corazón. Mientras tanto, lucha para cumplir con todas las metas que te has propuesto en la vida. Y, en todo momento, sonríele al mundo. Lo mejor para ti, pronto llegará. Suerte.