Historias de amor: "Descuidé mi vida amorosa"

MARIO (65).- Querida doctora Carmen, soy un fiel lector de las cartas que publica y agradezco anticipadamente los consejos que pueda darme. Mi vida amorosa está estancada hace tiempo, no salgo con ninguna mujer. Tal vez esté tan enfocado en mi trabajo que he descuidado la parte sentimental. Me considero un hombre responsable y respetuoso que enviudó años atrás. Si alguna dama sencilla, simpática, entusiasta y comprensiva desea mi amistad, puede escribirme un correo a: ranicunca@gmail.com. Mi intenciones son conocernos más y luego, si hay química, iniciar una relación.



Mira hijito: A veces necesitamos estar solos un tiempo para reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida, así que no pierdas calma. En el momento menos esperado verás a la mujer de tus sueños y sentirás mariposas en el estómago. Disfruta cada día junto a tus seres queridos. Suerte.