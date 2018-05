Historias de amor: "Viudo busca a la compañera"

JOSÉ (58).- Doctora Carmen , le escribo porque quisiera que usted me aconseje. Quedé viudo hace muchos años y lo más triste fue que no tuve la dicha de ser padre en esa relación. Me quedé solo y así he permanecido. Si en algún momento se me presentó una oportunidad en el amor, se esfumó al poco tiempo. Creo que no estaba preparado. Pienso que no debo continuar así, me gustaría rehacer mi vida con una mujer que se convierta en mi compañera de vida. No importa si es divorciada o madre soltera, solo quisiera que tenga entre 48 y 55 y esté dispuesta a enamorarse. Me pueden llamar al 993-402-361.

Mira hijito: Para encontrar el amor no hay edad. Una buena compañía siempre hace bien y alegra el corazón. Estoy segura de que pronto llegará a tu vida una mujer que te ame, tanto como tú a ella, solo sé paciente. Ten fe y demuestra que eres un caballero. Suerte.