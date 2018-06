Historias de amor: "Busco a la mujer de mi vida"

DARÍO (34).- Doctora Carmen , la felicito por su columna, ya que considero que da buenos consejos. Quien le escribe es un joven emprendedor. Desde adolescente me enfoqué en trabajar de forma independiente y no me quejo, me ha ido bien porque le pongo mucho empeño a cada negocio que realizo. Mi problema es con el amor, pues hasta ahora no encuentro a una dama sencilla, educada y con mucho ángel con quien compartir mis esperanzas y preocupaciones. Confío en que la hallaré a través de su espacio. Mi correo es: dariocst@hotmail.com.

Mira hijito: Lo primero que debes tener es paciencia. Estoy segura de que pronto conocerás a la mujer que tanto buscas. Cuando eso ocurra, esta etapa de soledad será anecdótica para ti. Eso sí, pon todo de tu parte para que tu siguiente relación funcione y demuestra que eres un caballero sincero, leal y que desea una relación seria. Suerte.