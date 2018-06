Historias de amor: "Por tímido no tengo pareja"

ANDRÉS (41).- Estimada doctora Carmen, recurro a usted para que me ayude a poner fin a esta etapa solitaria que estoy viviendo desde hace muchos años. Le cuento que mi timidez no me permite encontrar el amor, tengo problemas para relacionarme con las mujeres y eso me preocupa. Lo bueno es que poseo otras cualidades positivas como la comprensión, sencillez, lealtad y, sobre todo, buenos sentimientos para conquistar. Deseo conocer a una dama, entre 45 y 55 años, para ser amigos y luego formalizar una linda relación. La interesada puede llamarme al: 943-747-301.

Mira hijito: Para superar esa timidez debes aprender a ganar más confianza en ti mismo y eso lo puedes lograr mejorando tu autoestima y sabiendo lo valioso que eres. Cuando recibas la llamada que esperas, no te anticipes en adivinar qué piensa la dama de ti, sé tú mismo, conecta con la persona indicada y verás que todo fluirá. Suerte.