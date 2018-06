Historias de amor: "La pretendía y era casada"

DANIEL.- Doctora Carmen, saludo a Trome por su aniversario número 17 y a usted, por la labor que realiza a favor del amor. Después de este corto saludo, le cuento mi caso. Estuve saliendo con una señorita y a los dos meses decidí declararle mi amor, pero siempre me rechazaba o pedía que cambie de tema, no entendía por qué. Tras varias semanas de insistencia de mi parte, me confesó que era casada, su esposo trabaja en provincia y solo podía ofrecerme su amistad. Saber la verdad me dolió y preferí alejarme de ella. Me gustaría conocer a una señorita sencilla y educada. Mi teléfono es 969-076-553.

Mira hijito: Es mejor que hayas sabido la verdad desde un principio, así nadie juega con los sentimientos del otro ni entras a un triángulo amoroso del que saldrías lastimado. Ya llegará una señorita soltera que valore tus cualidades y quiera iniciar una relación saludable contigo, basada en el respeto y sinceridad. Suerte.