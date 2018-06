Historias de amor: "Aprendí de malas experiencias"

JOSÉ LUIS (39).- Estimada doctora Carmen, soy un hombre que no se queja de sus experiencias en lo sentimental porque creo que aprendí de todo lo vivido. Hace un tiempo intente una relación con una señorita que conocí en el trabajo, comenzamos a salir, pero con los días fue cambiando. Ella me empezó a pedir que la apoye económicamente y cuando no lo hice, se alejó de mí. El día que pudimos conversar, terminamos porque me di cuenta de que una relación así no iba a funcionar. Ahora deseo conocer a una dama soltera, de hasta 39 años. Mi teléfono es: 936-247-785.

Mira hijito: Si no te sentías seguro en esa relación, lo mejor fue darla por terminada. No pierdas las esperanzas, encontrarás a una mujer que solo se preocupe en ser feliz a tu lado. Como bien dices, de nada sirve lamentarse por las experiencias pasadas, mira siempre hacia adelante. Suerte.