Historias de amor: "Se fue de viaje y nunca más la volví a ver"

JORGE (48).- Doctora Carmen , espero que a través de su columna pueda encontrar a la mujer de mis sueños, ya que hace dos años me encuentro solo. En el pasado, estuve muy ilusionado con una mujer, pero ella viajó al interior del país y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. Por más que intenté ubicarla, no pude. Ahora, anhelo conocer a una dama dulce y tierna con quien iniciar una amistad y, a lo mejor, una relación agradable. Yo soy un hombre trabajador, romántico y detallista. Si alguien quiere conocerme, pueden escribirme al correo jorgeparedesalvi@gmail.com.

Mira hijito: Pasar por momentos complicados y sufrir una decepción amorosa es parte de la vida y veo que tú lo estás superando. Debes mantener firme esa esperanza y alégrate porque has decidido abrir nuevamente tu corazón. Sé que pronto volverás a ser feliz con una dama que llegará a tu corazón. Suerte.