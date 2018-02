Historias de amor: "Mi esposa me fue infiel"

JONATHAN (32).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace un año y medio me separé de mi esposa porque me fue infiel. Lamentablemente, yo la descubrí cuando revisé su teléfono celular y encontré mensajes con su amante. Ella, sin vergüenza, me confesó todo lo que había hecho con esa persona y yo no lo podía creer, me dolió mucho su engaño porque siempre fui correcto con ella. Por esa razón me divorcié, sin embargo, aún sigo creyendo en el amor y me gustaría conocer a una buena mujer con valores y principios. La interesada me puede llamar al 993-090-305.

Mira hijito: Me alegra que a pesar de ese engaño, sigas creyendo en el amor. No vale la pena lamentarse todo el tiempo por algo que no es tu responsabilidad. Ella fue la que falló. Deja atrás las malas experiencias, estoy segura de que una buena mujer llegará a tu vida y te traerá felicidad. Piensa en positivo. Suerte.