Historias de amor: "Me dejó por el papá de su hijo"

RUBÉN (48).- Estimada doctora Carmen, le escribo para que pueda aconsejarme. Amé mucho a una mujer que creí que me quería como yo a ella. La conocí en mi trabajo y desde el primer momento me enamoré de sus lindos ojos. Me confesó que era madre soltera y que su expareja estaba trabajando en Argentina. La llegué a estimar a ella y a su hijo, hasta que volvió ese hombre a Lima y me hizo problemas. Terminamos porque no quise sufrir más. Ahora deseo rehacer mi vida con una mujer jovial, cariñosa y sencilla. Soy trabajador y amigable. La señorita interesada en conocerme puede llamar al 935-728-620.

Mira hijito: Ya no recuerdes esa etapa de tu vida que te causó tanto dolor. Si el destino no quiso que tu relación continuara con esa señorita, será por algo. Abre tu corazón a nuevas oportunidades y responde las llamadas de las damas que están interesadas en tu amistad. En todo momento actúa con seguridad y no olvides que eres un caballero. Suerte.