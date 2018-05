Historias de amor: "Llevo años solo y sin amor"

ADRIANO (56).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y al ver que ayuda a muchos a encontrar el amor, me animo a contarle mi historia. Llevo varios años sin la compañía de una mujer. Me considero un caballero hogareño, respetuoso, amable y trabajador, y deseo conocer a una dama de buenos sentimientos, fiel y cariñosa, de 33 a 55 años, interesada como yo en iniciar una relación sentimental seria y con proyección a formar una familia. La persona interesada en conocerme puede llamarme al 995-980-267.



Mira hijito: Me parece bien que estés decidido a encontrar un buen amor para formar tu familia. Solo te pido que no te apresures, primero conoce bien a la dama que se comunique contigo. Sé sincero, leal y caballero, y muy pronto aparecerá la dama indicada. El tiempo pasa volando y es hora de formar una relación estable. Suerte.