Cinco consejos para inculcar la paciencia en tus hijos

A menos edad, los hijos son más impacientes. Puede que te interrumpan mientras hablas o te soliciten atención cuando haces otras actividades. No es que sean impertinentes, solo que aún no han desarrollado un valor esencial: la capacidad de esperar.

El psicólogo Luis Zapata explica que, antes de los cuatro años, los niños no comprenden el concepto del tiempo. Para ellos, cinco minutos, una hora o un rato es lo mismo. Por eso, hay que inculcarles la tolerancia.

1. Evita los regaños. Mejor dialoga con él y explícale que le harás caso cuando se tranquilice.



2. No atiendas sus necesidades enseguida. A veces no prestarle atención es bueno para que vaya asumiendo la paciencia como pauta a seguir.



3. Procura no darle lapsos de tiempo. En lugar de decirle ‘dame 10 minutos’, indícale que le harás caso cuando termine de recoger sus juguetes, luego de bañarse u otra actividad importante.



4. Aprovecha los juegos. Hay un sinfín de actividades lúdicas donde, por regla, tendrá que esperar su turno.



5. Cuando haga uso de la paciencia, elogia su buena conducta. Así sabrá que es un comportamiento apropiado y estupendo.



