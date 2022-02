Todos pasamos por malos momentos. Y en estas situaciones es fundamental el apoyo de la familia, pero sobre todo de la pareja, pues a nadie le gusta estar con alguien que se queda paralizado ante la vida y espera que nos derrumbemos para luego soltar la caprichosa frase ‘te lo dije’.

Liliana Tuñoque, psicoterapetura de la Clínica Internacional, señala que así la familia brinde todo el apoyo del mundo, este jamás se comparará al sostén que puede dar la pareja.

“Cuando tu novio o esposo está pasando por un duro momento es importante estar a su lado para acompañarlo, sostenerlo y ayudarlo a salir adelante”, indica la experta, quien brinda estos consejos que te pueden ayudar a adoptar una actitud activa ante los problemas de tu amado.

Evita juzgar, comparar y criticar sus acciones.

Jamás digas: ‘Te lo dije’ o ‘te lo advertí’.

Dale su espacio. Si no quiere hablar ni dar detalles, en algún momento lo hará, lo importante es estar a su lado.

Escúchalo sin interrumpirlo para que pueda desahogarse.

Todo lo que te cuente debe ser confidencial, no debes contarlo a terceros ni de buena intención.

Si la pareja actuó mal es fundamental hacerle ver sus errores y en qué se equivocó.

No le des la razón en todo, pero tampoco lo confrontes. Espera el momento adecuado.

Ayúdalo a encontrar soluciones. Recuerda que dos cabezas piensan mejor que una.

Busca entretenimientos y diversiones para que pueda pensar en otras cosas y hacer una vida más relajada a pesar de los problemas.

Cuando eres ‘plato de segunda mesa’ no tendrás atención.

Peor que un amor no correspondido es que la pareja te tenga como segunda opción. Que seas la que siempre espera, mientras él ve si las cosas le salen mejor por otro lado, con otra mujer. La psicoterapeuta Juliana Sequera explica que: “Cuando eres ‘plato de segunda mesa’ no tendrás atención, tiempo ni comunicación. El chico buscará tenerte interesada y esperanzada, pero no busca un compromiso contigo porque no eres su prioridad”. Así de cruda es la realidad.

Otras señales que terminarán por abrirte los ojos son las siguientes:

No te agrega a las redes sociales y si lo hace te restringe algunas publicaciones para que no veas que coquetea con otra.

Te responde los mensajes cuando quiere y solo te escribe cuando necesita algo.

No tiene ningún detalle hacia ti y nunca recuerda nada. Eso es porque no te toma atención.

Habla de otras personas. Cuando no eres su prioridad, hará todo lo posible por hacértelo saber y deslizar la idea de que lo tuyo no es tan serio.

Los planes siempre son a último momento. Si tenía algo y no le sale ten por seguro que te buscará como segunda opción para salir y divertirse.

Si estás pasando por una situación como esta, hazte respetar y déjale claro a ese canalla que no eres ‘el plan B’ de nadie. Cada vez que te busque no aceptes salir con él a la primera, no estés siempre dispuesta cuando te pida un favor y niégate cuando te busque solo para tener relaciones sexuales. Además, puedes terminar eso que no es amor.

No pienses ni siquiera en la posibilidad de ser la ‘por mientras’ de nadie o la otra, tú vales mucho como para aceptar solo migajas.