Estamos a unos meses de terminar el colegio y sabemos que nuestros hijos aún no están 100% adaptados a la educación virtual. Por ello, es importante seguir motivándolos para que terminen bien el año escolar.

Javier Arroyo, especialista en educación digital de Smartick, explica que, así como es importante motivar a los chicos, también es necesario darles herramientas para que puedan mejorar su desempeño en el colegio.

“Si tus hijos no tuvieron el rendimiento esperado durante los primeros meses del año, no te alarmes. La clave se encuentra en organizar su día y no saturarlos”, agrega.

Ante esto nos brinda algunas recomendaciones:

+ ORGANIZA LOS PENDIENTES. En un calendario o en una pizarra anota las tareas, presentaciones, reuniones de grupo de los niños y más para que nada se les pase.

+ MANEJA TUS EXPECTATIVAS. No siempre la calificación representa la capacidad o inteligencia de tu hijo. Tu preocupación no debe ser la nota, sino si está aprendiendo.

+ MOTÍVALOS CON PALABRAS. La motivación es clave en el aprendizaje. Diles frases como: ‘Estoy seguro de que puedes lograrlo’, ‘te felicito, sigue así’, ‘estás mejorando día a día’.

+ USA MÉTODOS COMPLEMENTARIOS. No todos los niños aprenden al mismo ritmo, por ello busca plataformas y métodos para que tu pequeño se sienta atraído.

El año escolar 2021 está por iniciarse y, en medio de la pandemia del coronavirus, las clases presenciales aún están por definirse, por lo que las primeras semanas de estudio los hogares seguirán siendo el escenario para las clases escolares. Tras algunas semanas de relajo, los niños y adolescentes están por ‘volver a las aulas’ y contar con un cuarto de estudio o espacio único para este momento trae diversas ventajas para el aprendizaje durante el confinamiento o cuarentena.

Este lugar hará que el estudiante se sienta cómodo y tenga un mejor razonamiento y para diseñarlo de la mejor manera hay ciertos trucos y consejos que se pueden poner en práctica, además de tomar en cuenta que debe ser silencioso, estar pintado con colores neutros y suaves (blanco, crema, verde o azul pálido), con ventanas para tener una excelente iluminación y ventilación, así como muebles funcionales y prácticos para un mejor orden.





Organización del espacio

Para que el niño o adolescente se sienta cómodo en su nuevo lugar de estudio, es importante que el ambiente de la casa deba ser elegido y decorado de acuerdo a sus gustos, para así potenciar su concentración.

1. La luz natural es fundamental para garantizar el bienestar, aumentar la creatividad y facilitar el desarrollo de las tareas de forma más ágil y eficaz.

2. El exceso de ruido puede desencadenar complicaciones en el aprendizaje y cognición. “Es básico que el sitio para estudiar no sea ruidoso para que incite a la concentración, la habitación o un estudio serían perfectos (...) Estar cambiando de espacio a lo largo del día para estar con más gente de la familia no es nada recomendable ya que son sitios con mucho ruido y donde se dispersan con mayor facilidad”, señalaron los especialistas de Actiu al medio ‘20 minutos’.

3. Las mesas y sillas confortables son necesarias para brindar comodidad y ergonomía al estudiante. Los especialistas en diseño de Casaideas explican que estos ambientes de estudio deben visualizarse desde su nivel de altura, con mesas y sillas apropiadas, estanterías al alcance de sus manos, pues con ellas construyen cosas, ayudan a los demás, tocan y exploran el mundo. La idea es que sus rutinas en este espacio las puedan desarrollar de forma independiente y sin pedir ayuda.

4. Tener a la mano un planificador mensual les permitirá organizar mejor sus tiempos, revisar y ver de manera regular sus tareas pendientes o lo que necesiten trabajar con tiempo para cumplir con las fechas. Además, es importante crear una rutina y seguir horarios para empezar a estudiar y finalizar cuando corresponde.

5. En este espacio se puede instalar una pizarra con horarios de actividades. Esta debe estar en un lugar visible para que los niños sepan qué les toca hacer en casa cada día, como ayudar a barrer, ordenar, preparar un postre, entre otras. Se le pueden colocar incentivos como estrellitas decorativas que los motivarán y harán sentir orgullosos de tener un hogar ordenado y colaborar en ello.