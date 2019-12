Hay momentos en la vida en que sentimos que todo está perdido; el negocio no tiene frutos, no consigues trabajo, el sueño de una casa propia parece imposible... Cual fuera el proyecto que estés persiguiendo y no funciona como esperabas, no pienses en ‘tirar la toalla’. Abandonar tu sueño no es la única ‘solución’. Si crees que necesitas un poco de ayuda para salir adelante, lee estos valiosos consejos para no rendirte nunca.

APRENDE DE TUS FRACASOS

Acepta tus errores, pero no los dejes pasar de largo. Indaga y averigua qué has hecho mal y cuáles han sido las consecuencias. Eso te servirá para dar el próximo paso que te acercará al éxito.

SÉ CONSTANTE

En lugar de frustrarte, sé constante. Inténtalo todos los días, no te sientes a esperar los resultados, trabaja por ellos. Tarde o temprano la recompensa llega.

NO TE COMPARES

No intentes conseguir los logros de otra persona. Si te interesan los casos de éxito de otros, que sea para inspirarte.

DEJA EL PESIMISMO

Si crees que ya intentaste todo, te equivocas. Siempre hay más. Recuerda que solo has fallado en lo que has intentado. Continúa.

CREE EN TI

Si no confías en ti, ¿qué sentido tiene ponerse metas? Para no rendirse es esencial que creas en ti, en tu intuición.

SABÍAS QUE...

Visualizarte con tu sueño cumplido, motiva. Si tu objetivo es viajar por el mundo, mírate arriba de la torre Eiffel o donde quieras ir.