En Latinoamérica, la población que más se preocupa y toma acciones para cuidar el medioambiente pasó de 11% en 2019 a 16% en 2021, según lo reporta la consultora Kantar en la tercera edición de su estudio de sostenibilidad Who Cares, Who Does.

En el caso de Perú, si bien es cierto los ciudadanos vienen tomando mayor conciencia sobre el tema, podemos apreciar que el contexto COVID generó una fuerza contraria a esta tendencia. De hecho, en la primera etapa de la pandemia, el reto fue reactivar la actividad de los recicladores en condiciones seguras.

Ante esta situación, alineado al Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebrará el próximo 26 de enero, Alberto Martos, Gerente de Sostenibilidad en Arca Continental Lindley (embotelladora y comercializadora de los productos de Coca-Cola Perú) brinda cuatro consejos para aportar en la preservación del entorno:

1. Separar los residuos sólidos.

En línea con las recomendaciones brindadas por el Ministerio del Ambiente en su programa Aula Ambiental, en la rutina diaria se puede incorporar la segregación en fuente, es decir, separar los residuos aprovechables (papel, plástico, cartón, madera, chatarra), los residuos orgánicos, los residuos generales e, incluso, los residuos peligrosos (baterías, medicinas vencidas, etc.) Para más información pueden visitar la página: https://aulaambiental.minam.gob.pe/

2. Reducción del consumo de energía.

En la vida cotidiana, y especialmente en el contexto de la pandemia, se permanece más tiempo en casa por lo que el empleo de la energía eléctrica aumenta. Para reducirlo, se pueden cambiar los focos comunes a sistema LED, así como aprovechar al máximo la luz natural, desenchufar los aparatos eléctricos que no están en funcionamiento y utilizar electrodomésticos como lavadoras y refrigeradoras con eficiencia energética.

3. Concientización del manejo del agua.

El agua es el elemento más importante para la vida; sin embargo, es un recurso limitado que cada vez se agota más. En Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 3 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable. En ese sentido y para ser parte de una cultura de consumo racional se puede, por ejemplo, tomar duchas cortas de máximo cinco minutos, evitar dejar correr el agua al realizar actividades como lavarse los dientes, afeitarse, lavarse el cabello o enjabonarse, así como revisar constantemente las cañerías y cisternas del inodoro para arreglar cualquier fuga.

4. Elección de envases retornables.

Esta opción que es promovida dentro de la economía circular permite, a diferencia de las botellas de un solo uso, ahorrar hasta un 40% de materias primas y un 50% de emisiones de gases de efecto invernadero. Se puede poner en práctica al ir a una bodega y elegir una botella retornable de vidrio o plástico PET, con las cuales no solo se ahorra dinero sino también se fomenta la responsabilidad con la naturaleza.

La Tierra es la única casa que se tiene para vivir y es urgente que tanto las personas como las empresas y las organizaciones tomen medidas para protegerla. Realizando pequeñas variaciones en los hábitos, se puede cuidar el medioambiente y contrarrestar el cambio climático. El mundo cambia si cambian la actitud de las personas.

ACTIVIDADES DE ARCA CONTINENTAL LINDLEY

Para impulsar el reciclaje la empresa forma parte de la iniciativa global ‘Un Mundo Sin Residuos’, junto a Coca-Cola Perú. En este camino, fueron las primeras empresas en lograr el Sello del Acuerdo de Producción Limpia con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, cumpliendo al 100% de las metas establecidas, entre ellas mantener la incorporación de PET reciclado en las botellas y concretar alianzas estratégicas para fomentar el reciclaje. Inclusive, marcó un hito sin precedentes al ser los primeros en crear la botella hecha 100% de plástico reciclado. Además, la compañía promueve la retornabilidad, donde destacan los formatos familiares. Los envases retornables, además de tener un impacto positivo en el entorno, también tienen un impacto en la economía de los consumidores, ya que solo pagan por el contenido.