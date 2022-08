Las horas de descanso deberían servir para recuperar las energías que se pierden durante el día. Al menos entendemos eso cada vez que los especialistas recomiendan dormir ocho horas diarias para conseguir un sueño reparador y mejorar nuestro bienestar físico y mental.

Sin embargo, ¿sabías que una mala postura al dormir podría originar más problemas que beneficios?

Las ‘arrugas del sueño’ son líneas de expresión que se forman en el rostro, cuello y escote cuando dormimos boca abajo. “Se forman por la presión constante de nuestra cara con la almohada o el colchón. Estas arrugas empiezan a marcarse a partir de los 30 años porque nuestra piel va perdiendo colágeno y elasticidad”, comentan especialistas de la Clínica Dermaderm.

Por ello, uno de los mejores tratamientos para evitar estas arrugas, además de aplicarse sérums con ácido hialurónico para rellenar los primeros signos de envejecimiento, es dormir boca arriba.

“Si no hay alguna contraindicación médica de por medio, la mejor postura para evitar las arrugas nocturnas es boca arriba. No solo mejorará la salud de tu piel, sino que te evitará migrañas y dolores de espalda”, aseguran.

No esperes a que te salgan para que empieces a cuidarte la piel, recuerdan que los primeros signos de envejecimiento se acentúan a partir de los 30 años (edad donde la piel va perdiendo colágeno y elasticidad).

Evita las almohadas de algodón y usa las de seda o satén.

LA IMPORTANCIA DE PREVENIR

Dormir boca arriba es difícil al inicio, no te desesperes si no logras hacerlo con éxito al comienzo. No obstante, hay algunos trucos que puedes aplicar como usar fundas de seda o satén en la almohada.

Este tipo de tela hace que tu rostro se deslice sobre la almohada y no haya tanta presión. ¡Dile adiós al algodón!

Además, no olvides aplicarte crema hidratante en el cuello y zona del escote, bloqueador solar (así no salgas de casa y sea invierno), y ácido hialurónico en la frente.

TE VA A INTERESAR:

¿Quieres potenciar el aprendizaje de tu hijo de forma divertida? Aquí cinco videojuegos

¿Las estrías de la piel se camuflan o se eliminan?

¿Por qué algunas mujeres tienen migraña antes de la menstruación? Consejos para lidiar con el dolor

Tres peinados que serán tendencia esta primavera 2022