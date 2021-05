Los peruanos hemos subido 7.7 kilos de peso en promedio durante la pandemia del coronavirus, según el Colegio de Nutricionistas del Perú. Todo esto se debe al sedentarismo y consumo de alimentos altos en calorías.

Para la nutricionista de Healthy Pleasure, Sylvia Rodríguez, esto no es para asustarse porque el aumento de peso se ha dado durante todo el año. “Preocupante sería si hubiese sido en un par de meses”. Sin embargo, tal subida es una señal de alerta para cambiar nuestros hábitos alimenticios, a fin de no acostumbrarnos a ese peso. Ante ello Rodríguez aconseja:

+ Seguir una alimentación balanceada. A base de verduras, frutas, legumbres, quinua, kiwicha, semillas y cereales. No solo bajarás de peso, estarás sano.

+ Evitar productos procesados. Las gaseosas, refrescos y snacks altos en grasas saturadas.

+ Hacer ejercicio. Te ayudará a estar en forma y tener un cuerpo sano. Puedes bailar, saltar soga y caminar.

+ Cuidar tu sueño. Debes dormir entre 7 y 8 horas diarias, si se descansa menos se desequilibra la hormona que produce el apetito, provocando que quieras comer más.

+ Maneja tu estrés. El estrés incrementa el cortisol provocando que sea más difícil perder grasa.

Si te cuesta dejar las bebidas azucaradas, opta por refrescos caseros como chicha, maracuyá, limonada o infusiones.

¿Te has preguntado por qué la dieta que hacías a los 20 o 30 años te funcionaba para bajar esos kilitos de más y ahora que tienes 50 no hace ningún efecto en ti?... Bueno, no te angusties tanto porque esto le pasa a miles de mujeres. La nutricionista de la Clínica Ricardo Palma, Karyn Reyna, explica que mientras más avanza la edad, más difícil es adelgazar para las mujeres, básicamente por un factor hormonal y de metabolismo.

“Cada 10 años el metabolismo disminuye. Por eso lo que te funcionaba a los 20 ya no lo hará a los 30, ni lo que hacías a los 40 te ayudará a los 50. Sin embargo, es importante señalar que a cualquier edad se puede bajar de peso, pero con diferentes métodos”, detalla la experta.

Ante esto, la especialista nos brinda una serie de consejos que debemos poner en práctica si ya estamos en los 50:

EXÁMENES. Visita al ginecólogo y endocrinólogo para que te realicen una evaluación hormonal.

HORAS DE SUEÑO. Descansa seis horas como mínimo. Porque sino se alterará tu metabolismo, dificultando la pérdida de peso.

ACTIVIDAD FÍSICA. Debe ser 180 minutos a la semana, como caminar, bailar o correr.

HORARIO DE ALIMENTACIÓN. El desayuno debe ser 45 minutos después de levantarte y la cena máximo a las 8 de la noche.

ALIMENTACIÓN BALANCEADA. Olvídate de las dietas restrictivas.

DATO

Consumir agua con limón en ayunas tiene una función antioxidante que activa el metabolismo, pero no te ayuda a adelgazar.

