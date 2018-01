Consejos para proteger tu piel del sol 

Durante el verano, las personas pasan más horas expuestas a los rayos ultravioleta (UV), ya que van a la playa o salen a pasear con la familia o amigos. Pero, ¿se protegen adecuadamente del sol? Muchas no lo hacen y ese descuido puede generarles consecuencias nocivas en la piel y otros problemas. Para evitarlo, los especialistas de la Liga Contra el Cáncer brindan las siguientes recomendaciones:

1. OJOS. Investigaciones han demostrado que la radiación ultravioleta aumenta la aparición de cataratas y otros males oculares.

CONSEJO: Cuando estés fuera de casa utiliza lentes de sol con protección UV. Si no hay brillo solar, igual debes ponértelos. Su uso no es solo una cuestión de moda, sino también de salud.



2. PIEL. No aplicarte protector solar puede generarte enrojecimiento, quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y, en casos extremos, cáncer.

CONSEJO: Media hora antes de salir de casa échate el protector en todas las zonas que estén expuestas al sol (rostro, nuca, brazos, piernas, empeine). Además, puedes vestir prendas holgadas, de material fresco y en colores claros.



3. CABEZA. Muchas veces las jaquecas, migrañas, fatiga y deshidratación en esta temporada son ocasionadas por exponernos mucho al sol sin protección y no beber suficiente agua.

CONSEJO: Usa un gorro o un sombrero de ala ancha para que los rayos UV no te caigan directamente y bebe al menos ocho vasos de agua al día. También puedes tomar refrescos (naranjada, limonada) o comer frutas refrescantes como la sandía, piña o melón.

Sabías que...

El 80% de casos de cáncer de piel son a causa de la sobreexposición a los rayos UV sin protección.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.