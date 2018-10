Consejos de la Tía Clarita: Ahorra en el desayuno

Comprar el desayuno todos los días en la calle, aunque no lo creas, a la larga puede resultarte caro. Los economistas lo llaman ‘gastos hormiga’, porque de a poquitos van sumando hasta terminar en un gran monto que puede afectar tu bolsillo.



Y esto se da mayormente porque no tomamos desayuno en casa. Reduce estos gastos de la mañana con los siguientes consejos:

1. Yogur en galonera: En esta presentación cuesta menos, pesará un poco más pero vale la pena, la idea es siempre mantenerlo refrigerado. De esta manera podrás tomar un vaso de yogur al día.



2. Frutas: Busca las que se encuentren de temporada como la fresa, papaya y piña, porque estarán más baratas. Compra por kilo para tu semana.

3. Pan de molde: Dependiendo del tamaño de tu familia puedes comprar en tamaño mediano o grande. Con las tajadas puedes preparar sánguches.



4. Palta: Una sola te puede servir para varios sánguches en el día, siempre guárdalo con su cáscara para que no se ponga negra.

5. Queso a granel: Compra por gramos y tu familia estará súper alimentada.



6. Leche en six pack: Nunca debe faltar un vaso de leche en la mañana, por eso es mejor comprar un six pack (6 unidades), así podrás ahorrar y tener leche por mucho más tiempo. No te olvides refrigerarla.

7. Bolsas adhesivas para tu pan: Compra estas bolsitas para mantener tus panes frescos.



SABÍAS QUE...



Si sales de tu casa con el primer alimento del día, ya no tendrás hambre hasta la hora del almuerzo