Consejos de la tía Clarita: Formas de ahorrar dinero en la limpieza del hogar

La limpieza de la casa exige tiempo y la compra de algunos productos, a la larga, incrementan tu presupuesto mensual. Sin embargo, lo que pocos saben es que no se trata de usar menos de estos implementos, sino de saber darles utilidad y adquirir hábitos de aseo, así como aplicar algunos trucos de compra para no gastar de más. Aquí te damos algunos:



Multiusos. Compra productos de limpieza multiusos, por ejemplo, limpiadores concentrados que sirven para suelos, cristales, lavabos, inodoros, duchas y bañeras. Cuando compras un producto para cada cosa gastas más.



Limpia con frecuencia. Con un pequeño repaso diario de la casa evitarás que las manchas y la suciedad se acumulen, y no tendrás que utilizar productos más agresivos y costosos. A la hora de ahorrar, conviene más eliminar la suciedad importante en el momento, que dejar que se junte.



Usa dosificadores. Los recipientes con dosificador o sprays te ayudarán a usar menos cantidad de producto, y utilizarás solo lo necesario.



Ofertas y descuento. Aprovecha los 2×1, los 3×2, la segunda unidad al 70% y todas las ofertas que encuentres sobre los productos de limpieza que uses con frecuencia. Como no tienen fecha de caducidad, vas a ahorrar mucho dinero.



Usa trapos reutilizables. Los paños de microfibra son los que mejor resultado suelen dar. Procura lavarlos una vez que hayas terminado de limpiar con ellos.



SABÍAS QUE...



Reutiliza los periódicos pasados para limpiar vidrios y espejos. También es una buena salida.