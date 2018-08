Los consejos de la tía Clarita: Paga menos en tus recibos de agua y luz

Las cuentas de los servicios de la casa son parte importante del presupuesto mensual del hogar. Pero son los recibos del servicio de luz y agua los que con frecuencia pueden variar y afectar la economía familiar. La buena noticia es que si todos en casa adoptan hábitos eficientes de ahorro, es posible reducir el costo de estos servicios.



AHORRO DE AGUA



- Toma duchas rápidas, de aproximadamente 5 minutos. La ducha puede consumir hasta 20 litros de agua por minuto.



- Utiliza un vaso con agua para cepillarte los dientes. No dejes el caño con el agua corriendo. Esto también puede consumir hasta 20 litros.



- Llena una botella con agua y colócala en el tanque del inodoro. Ahorras hasta un litro de agua por cada descarga, lo que son hasta 70 litros de ahorro a la semana.



- Revisa con frecuencia los caños y las llaves. Si encuentras fugas de agua, repáralas o llama al gasfitero.



AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Sustituye los focos incandescentes por ahorradores. Cuando se usa un foco ahorrador se consume 80% menos de energía.



- Evita utilizar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo.



- Pinta los ambientes de tu casa con colores claros, para conseguir una mayor iluminación.



- Desconecta los aparatos eléctricos que no uses. Al estar enchufados consumen entre el 7% y el 12% del gasto en electricidad de una familia.



- Intenta instaurar un horario para ver televisión, para escuchar música e incluso para utilizar la computadora.



SABÍAS QUE...

Los electrodomésticos con las etiquetas energéticas A+, A++ o A+++, ahorran energía, mientras más (+) mayor ahorro.