Tips para no dormirse en el trabajo

En algún momento te ha pasado que estás trabajando y de pronto te da mucho sueño, y no sabes qué hacer para no dormirte. Quizá te quedaste viendo televisión hasta tarde, saliste a una reunión o dormiste pocas horas por realizar otras actividades, sin embargo, existen algunos trucos para alejar el cansancio y sueño durante las horas laborales.



- Da un paseo. Toma un descanso por cinco minutos, camina y respira profundamente para oxigenar tu cerebro.



- Conversa. Una pequeña plática con algún compañero te relajará y activará tus funciones físicas y mentales.



- Estírate. Los ejercicios de estiramiento reactivan la circulación y tu energía. Puedes dar un masaje en las sienes o en las palmas de tus manos.



- Bosteza. No reprimas esta actividad, sin embargo, hazlo con discreción.



- No azúcar. Los dulces te despiertan, pero después de algunas horas producen pesadez. Elige una fruta o algún snack saludable.



- Actividades placenteras. Combina tus labores con un poco de música o revisa alguna foto que estimule tu mente.



Con estos consejos podrás decirle adiós al sueño y terminar tu día con mucho éxito.

+ DATOS

Si el cansancio no es pasajero y sientes sueño todos los días, es mejor que vayas al médico para descartar un déficit de vitaminas, enfermedad o algún trastorno.