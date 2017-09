Construye una casa segura y cuida a tu familia de los sismos 

El terremoto ocurrido en México, la semana pasada, nos muestra la importancia de construir una casa que pueda resistir movimientos sísmicos y no se derrumbe fácilmente como un ‘castillo de naipes’. Pensando en ello, Siderperú nos brinda los siguientes consejos:

1. ESTUDIO. Una casa construida sobre un suelo blando es más vulnerable a los movimientos sísmicos que una sobre suelo firme. Antes de empezar, realiza un estudio del suelo. Esto te permitirá saber qué tipo de materiales debes usar.



2. PLANOS. La mayoría construye solo con el ‘maestro de construcción’. No se resta importancia a su experiencia, pero es necesario que mandes a elaborar el plano con un ingeniero o arquitecto, este hará que el diseño estructural de tu casa sea óptimo.



3. MANO DE OBRA. Un buen diseño no garantiza una casa segura. Las personas que participarán en la construcción deben estar capacitadas para este trabajo, de esta manera podrán seguir todo lo que indica el plano.



4. MATERIALES. A veces por ahorrar dinero no utilizamos los más adecuados. Gasta lo necesario en la compra de fierro, cemento, arena gruesa, piedra chancada y ladrillos. Estos materiales son muy importantes para levantar tu casa.



5. PROCESO. El personal de construcción debe seguir los pasos determinados y recomendados por el arquitecto o ingeniero. Al modificar el proceso te arriesgas a que ciertas zonas de tu vivienda sean más vulnerables.

SABÍAS QUÉ... Alrededor del 80% de las construcciones en nuestro país son informales.Sabías que...



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.







​