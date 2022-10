¿Listos para llevar tus Chuck 70 al siguiente nivel? Converse nos invita a crear lo nuevo, mientras nos sorprende con sus nuevas siluetas modernas. Esta vez, presenta las Chuck 70 AT- CX y las Chuck 70 Plus, dos nuevos diseños que conservan el icónico ADN “Chuck” y lo llevan a nuevas dimensiones.

Una mirada auténtica a lo nuevo

Las Chuck 70 AT-CX están inspiradas en la herencia outdoor de Converse, con una parte superior que mantiene el diseño Chuck 70 y su extraordinaria atención a los detalles, pero elevando su perfil con una entresuela tipo plataforma que se construye para dar una comodidad más duradera gracias a su innovadora tecnología Converse CX, que proporciona mayor amortiguación a tus pasos. Además, presenta una puntera inspirada en el modelo BOSEY MC, que rediseña la All Star con detalles resistentes a la intemperie, optimizada para caminar mejor por las calles de la ciudad a medida que cambian las estaciones.

Por otro lado, Converse también presenta las Chuck 70 Plus, un modelo que toma la silueta clásica de los ‘70, logrando un look vanguardista prácticamente uniendo 2 Chuck 70 de diferentes dimensiones tanto en la parte superior como en la suela, reflejando la evolución y adaptación de este modelo. Esta nueva silueta llegará inicialmente en colores blanco y negro, que son los colores más representativos de las Chuck 70 clásicas.

Los modelos Chuck 70 AT - CX y Chuck 70 Plus estarán disponibles desde este lunes 3 de octubre en las tiendas Converse del Jockey Plaza, MegaPlaza, Plaza Lima Norte, Mall del Sur, Salaverry, Trujillo, Chiclayo y Arequipa. Además, podrás conocer más siluetas Converse con estilo e innovación, y a su comunidad All Stars, visitando su web www.converse.com.pe o redes sociales, en Instagram (@ConversePeru) y Facebook (@Converse.PE).

