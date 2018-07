Convierte tu vehículo en un food truck

En la actualidad es muy común encontrar food trucks (camiones de comida) de hamburguesas, salchipapas o platos típicos en las calles de Lima. Lo que ahora sabemos es que este tipo de servicios es muy rentable. La empresa de vehículos IncaPower brinda seis recomendaciones para convertir tu camión en un food truck.



1. DEFINE LO QUE NECESITARÁS.

Realiza una lista del equipamiento que necesitarás según el rubro alimenticio. Por ejemplo, si es un servicio de salchipapas, necesitarás una freidora, refrigeradora, horno microondas, etc.



2. ELIGE EL MODELO DE CAMIÓN.

No será complicado una vez que sepas qué colocarás dentro de él. Si ya cuentas con un camión, no hay inconveniente ya que podrás adecuarlo.



3. DESPEJA EL ÁREA INTERIOR.

Una vez elegido el modelo de camión debes iniciar la limpieza interior, retirando todos los elementos internos, como asientos, barandas, etc. En este punto debes definir en qué espacio irán los equipamientos que necesitarás.



4. CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA.

Este detalle es importante ya que el éxito de tu negocio dependerá del correcto tendido de cableado eléctrico dentro del vehículo. Debes buscar un electricista que te ayude desde un inicio, y un experto que haga que todo fluya de manera correcta, él instalará las válvulas, caños, tanque, etc.



5. INSTALACIÓN.

En el momento de instalar todos tus equipos debes asegurar que el equipamiento, como el balón de gas, cumpla con las normas de seguridad establecidas para su correcto funcionamiento.



6. PERSONALIZA TU CAMIÓN.

El diseño exterior atraerá a tus clientes, por lo que debes asegurarte de contar con un diseño atractivo que atraiga a tus futuros comensales.



