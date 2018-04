Historias de amor: Tuve decepciones muy duras

LUIS (60).- Buenos días doctora Carmen, le cuento que tuve dos decepciones amorosas muy duras. Pude recuperarme de ellas gracias a mis hijos. Como me quedé solo, me dediqué a criarlos y trabajar para ellos. Hoy me siento muy feliz, porque son profesionales, ya están casados y me han dado nietos. Sin embargo, al verme nuevamente solo me he dado cuenta de que esas malas experiencias en el amor destruyeron mi capacidad de volver a enamorarme. Quisiera que me ayude a conocer a una dama de hasta 55 años y con valores. Soy trabajador, romántico y amante del folclore. Escribir a: luisramosfores@gmail.com.



Mira hijito:

Todas las personas pasamos por malas experiencias, pero acabas de tomar la decisión de dejar todo atrás e iniciar un nuevo capítulo en tu vida. Te felicito por eso. Estoy segura que pronto conocerás a una mujer que será tu compañera y formarán un bonito hogar. Suerte.