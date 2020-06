Si no tienes tarjetas para hacer compras online y no quieres arriesgar tu dinero a posibles robos cibernéticos, una buena alternativa es la tarjeta virtual que no está vinculada directamente a tus productos financieros. “Funciona de manera muy similar a las tarjetas de crédito o débito en cuanto a pagos se refiere, pero sus fondos son controlados, pues uno mismo debe recargarla. Es un elemento de pago interesante y de gran utilidad”, indicó Hugo Zavala, coordinador de Administración, Banca y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

OTRAS VENTAJAS

No necesitas tener una cuenta bancaria para tener una tarjeta virtual. Eso significa que no tendrás que pagar membresías o hacer pagos extras por mantenimiento.

Es poco probable que seas víctima de robos cibernéticos porque tienen un código de seguridad que solo tú lo sabes; además, al ser recargables solo tendrás los montos que necesites para hacer los pagos y/o compras.

Ahorrarás tiempo y evitarás estar en lugares con muchas personas, sobre todo ahora que necesitamos protegernos del Covid-19.

Recibirás notificaciones cada vez que usas la tarjeta o cuando te depositen dinero.

BUEN CONSEJO

Antes de solicitar la tarjeta, infórmate bien de cuáles son sus condiciones de uso y resuelve todas tus dudas y/o consultas.

SABÍAS QUE...

Estas tarjetas también cuentan con tu nombre, un número, fecha de caducidad y el código de seguridad (que sería como tu clave).