Tener un buen corte de cabello acorde a los tiempos no es nada fácil. No solo depende del peluquero sino del tipo de corte que hayas elegido. Si planeas renovar tu look conoce todo lo que el mercado de la belleza masculina te ofrece de la mano de los barberos residentes, Joe Mills, Tariq Howes y Craig Meggs consultados por la revista británica GQ.

El big-boy E-boy

Esta tendencia es usada por la Generación Z. Se le reconoce por ser el corte con una separación central sencilla, conocida como cortinas. Uno de los representantes de esta moda es actor franco-estadounidense, Timothée Chalamet, recordado su participación ‘Call me by Your Name’.

Para este corte se necesita un cabello con regular longitud, con el fin de que el peinado cuelgue. La simetría y el equilibrio de ambos lados es importante para evitar verlo lacio. “Si tienes el pelo rizado u ondulado, necesitarás más longitud que si tienes el pelo liso. También debes considerar qué tan corta deseas la parte de atrás y si la deseas desconectada o combinada en el cuello. Lleva una foto, ya que esto te ayudará a conseguir lo que quieres correctamente”, expresa el barbero Joe Mills.

El lo-’fro

La idea de este corte para aquellos que tiene el cabello afro es llevarlo un poco más suelto que de costumbre, lo que necesita algunos meses de crecimiento del cabello para darle el look deseado.

“No se trata de cortar en formas duras, ya que este tipo de apariencia es un poco más distorsionada y texturizada. Por lo tanto, debes evitar la forma afro sólida y redonda, ya que la textura se puede agregar después con varias técnicas, como quitar el cabello o usar una esponja para rizar”, recomendó el barbero Tariq Howes.

El demi mullet

Este corte es fácil de mantener, discreto, pero desenfadado en su oportunidad lo el cantante australiano Troye Sivan y se atrevió a usarlo la irreverente cantante y actriz, Miley Cyrus. Debes tener una longitud mediana para poder usarlo.

“Cuanto más cortos son los lados, más extremos y más llamativos lo estás haciendo. Pídele a tu peluquero que deje el largo, pero que lo corte para crear movimiento y textura. Los lados funcionan mejor con un poco de acción de clipper. Decide qué tan cerca quieres ir y si quieres que se desconecte por completo de la parte posterior. La parte superior debe ser más corta que la parte posterior y, una vez más, debe estar muy texturizada”, explica Joe Mills.

El nuevo New Romantic

Este look, según la revista GQ, es moderno inspirado en el Nuevo Romántico. Aunque tiene una pequeña cuota de la década de 1980. Si tienes el cabello algo largo debido al confinamiento por la pandemia, podrías aprovechar este look.

“Si es muy grueso y liso, simplemente colgará sobre tu cara, así que asegúrate de pedir que se le agregue mucha textura y que reduzca su peso. Lo que debes pedir es un corte de tijera en la parte posterior y los lados (puedes dejarlo suave si deseas más largo) y luego la parte superior debe cortarse con la longitud hacia el frente. Tiene que estar en capas y texturizado o se verá como un cuenco”, acota el barbero Mills.

