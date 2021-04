El consumo excesivo de comida chatarra, mirar series y películas hasta altas horas de la noche o beber mucho alcohol son malos hábitos que ha provocado la pandemia. Ante eso, los expertos de Bodytech Perú nos dan cinco recomendaciones para reducir esas malas prácticas y mejorar nuestra salud física y mental:

1. EVITA EL CONSUMO DE ALCOHOL. El aislamiento ha generado que las personas busquen evadir la realidad a través de las bebidas alcohólicas. Los batidos saludables con frutos rojos, kion, canela y hierbabuena son recomendables para contrarrestar este hábito.

2. CONTROLA EL DELIVERY. Es mejor realizar una lista semanal de menús para que tengas el control nutricional de lo que consumes. Puedes darte tu gustito, pero de vez en cuando.

3. ESTABLECE UN HORARIO. Abandonar lo que nos gusta hacer por el hecho de estar en casa es uno de los peores errores que podemos cometer, nos hará sentir poco productivos y distraídos. Es importante que te levantes a la misma hora todos los días. Si tu trabajo lo estás haciendo en casa, báñate y arréglate como si fueras a salir a la oficina. Comienza tus labores de manera puntual, haz pausas activas, tómate tu tiempo para almorzar y continúa con tu jornada de la tarde. Desconéctate en tu horario de salida.

4. HAZ EJERCICIO. El ejercicio supone esfuerzo y disciplina, cualidades que se han visto mermadas durante la pandemia. Es recomendable hacer actividad física antes o después de tu jornada laboral, prueba con una clase en línea o un servicio personalizado virtual, allí encontrarás personas que como tú se esfuerzan cada día por estar más sanas, fuertes y felices.

5. REDUCE EL CONTENIDO DIGITAL. Las redes sociales nos sacan de nuestra realidad haciéndonos ver la vida de los demás como algo ideal y llena de momentos mágicos que nos hacen sentir que nuestra vida no avanza y que no hemos hecho nada durante el tiempo de cuarentena. Sin embargo, lo que hay detrás de cada foto o contenido no refleja la realidad. En este sentido, es mejor elegir un libro de nuestro gusto y crecer intelectualmente a través de historias, novelas o biografías. También es buena opción conectarte con tus familiares y amigos para así aprovechar la tecnología que nos acerca a ellos por más lejos que se encuentren.