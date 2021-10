Padres e hijos. ¿Te has preguntado alguna vez qué cosas recuerdas de la convivencia con tus padres? Por lo general, solemos guardar en nuestra memoria eventos importantes para nosotros, aunque no siempre son positivos.

“La niñez es una etapa en la cual se construyen las bases de una mente sana y un corazón empático. Los padres deben crear un vínculo afectivo fuerte con sus hijos, de esta manera ellos se sentirán protegidos y desarrollarán una actitud optimista ante la vida”, señala el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa.

¿Cuáles son las cosas que los chicos llevan a sus diferentes etapas de vida? Te las decimos:

1. CARICIAS, BESOS Y ABRAZOS. Si no das estas demostraciones de afecto con frecuencia, trata de hacerlas desde hoy. Esto ayudará bastante al buen desarrollo emocional de tu niño.

2. MALTRATO. Esto no es positivo, pero es importante que sepas que queda grabado en la mente y corazón de tus hijos. Modifica esa conducta.

3. AUSENCIA DE UNO O AMBOS PROGENITORES. ¿El trabajo no te deja tiempo para estar con ellos? No lo permitas, organiza tus horarios y dales tiempo. Ellos necesitan tu apoyo y atención.

4. RITUALES Y PASEOS FAMILIARES. Por ejemplo, los desayunos, los cumpleaños, las cenas navideñas, los almuerzos en fechas especiales (Día de la Madre, Día del Padre). A esto se suman los paseos o viajes de la familia, ya sea por uno o varios días.

Sabías que...

Ellos también recuerdan claramente la relación entre sus padres. Dialoga más con tu pareja para evitar discusiones frente a los niños.

Crianza de niños: Mi hijo me faltó el respeto, ¿qué hago?

Los chicos son impulsivos por naturaleza y necesitan un proceso de aprendizaje que los frene. Si papá y mamá no ponen límites, reglas, ni sanciones, sus hijos querrán imponer comportamientos equivocados.

No impongas tu superioridad a través de gritos, castigos o amenazas. Cómo vas a pretender que tu hijo no te falte el respeto si haces lo mismo con él. Fotos: iStock.

La ausencia de límites, la falta de diálogo y la conducta agresiva familiar hacen que el niño pierda el respeto hacia los padres. “Los chicos son impulsivos por naturaleza y necesitan un proceso de aprendizaje que los frene. Si papá y mamá no ponen límites, reglas, ni sanciones en casa, sus hijos querrán imponer comportamientos equivocados y llegarán a faltarle el respeto a los mayores, muchas veces sin entender que eso está mal”, señala el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa .

Si tu pequeño está en ese camino, estos consejos pueden ayudarte a corregirlo:

♦Mantén la calma. No impongas tu superioridad a través de gritos, castigos o amenazas. Cómo vas a pretender que tu hijo no te falte el respeto si haces lo mismo con él. Esto no significa que dejarás pasar esa conducta, espera que se tranquilice y tú mantén la calma para iniciar el diálogo.

♦Piensa qué esconde esa agresividad. Pregúntate lo siguiente: ¿tu hijo está pidiendo más atención?, ¿tú estás dando un buen ejemplo?, ¿algo le preocupa y no sabes? Esto hará que comprendas al menor y puedan enfrentar juntos la situación.

♦Establece normas claras de convivencia. Junto con esto también deberán pactarse las consecuencias o sanciones ante una falta de respeto.

♦Muéstrale respeto. El ejemplo es la mejor forma de enseñar.

Sabías que...

Si tus hijos lanzan objetos al suelo o a los demás como señal de enojo, eso ya no es una simple rabieta, es una falta de respeto. No la dejes pasar, corrígela.

