“Mi expareja no quiere ver a nuestro hijo, me saca miles de excusas. Ya me cansé de insistir. El problema es que mi niño me pregunta por él y no sé qué hacer. ¿Le digo que su papá no quiere verlo?”. Rocío, 38 años.

Una madre siempre quiere ver a su angelito feliz y amado por todos, pero en algunos casos esto no sucede. Existen algunos papás que rechazan a sus hijos, no los quieren ver y, en casos extremos, los niegan. La psicóloga clínica Carmen Bravo de Rueda señala que esa incorrecta reacción de la figura paterna puede causar sentimiento de culpa, abandono y baja autoestima en el menor. “El pequeño pensará que su papá no lo quiere ver porque hizo algo malo. Además, la tristeza lo invadirá al ver a otros niños compartiendo momentos felices con sus progenitores”, precisa la especialista.

¿QUÉ HACER?

♦No le digas a tu hijo que su papá no quiere verlo. Puedes usar las siguientes frases: ‘Por el momento no es posible que veas a tu papito porque está trabajando mucho’ o ‘tu papá vendrá pronto a visitarte, ya verás’.

♦No hables mal de tu expareja. Evita hacer comentarios negativos del padre de tu niño. ‘Ese padre tuyo no sirve para nada, ni siquiera viene a verte’; ‘olvídate de ese mal hombre, yo soy madre y padre para ti’ son frases que empeoran la situación.

♦Trata de hablar con el padre de tu hijo. Agota los medios posibles para dialogar con él y dile que su actitud solo está perjudicando la salud emocional del niño. Si no se puede, intenta con tus exsuegros o excuñados, tal vez ellos puedan apoyarte y hablar con él.

UN MENSAJE PARA ÉL

No importa cuál haya sido el problema que motivó la separación con tu pareja. Ambos son los progenitores del niño y este no tiene por qué sufrir tu indiferencia y rechazo. Asume tus responsabilidades y deja de lado ese ‘orgullo’, porque al final el más perjudicado no serás tú, sino tu hijo. Reflexiona y toma una decisión.

REFLEXIÓN

Esos padres que ni siquiera saben si su hijo tomó desayuno en la mañana antes de irse al colegio, si tiene para el dolor de muelas, para la torta de cumpleaños, para la medicina del asma, para el baile de sexto grado, ojalá nunca tengan más hijos. Un niño no necesita un padre así.

