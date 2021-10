La ausencia de límites, la falta de diálogo y la conducta agresiva familiar hacen que el niño pierda el respeto hacia los padres. “Los chicos son impulsivos por naturaleza y necesitan un proceso de aprendizaje que los frene. Si papá y mamá no ponen límites, reglas, ni sanciones en casa, sus hijos querrán imponer comportamientos equivocados y llegarán a faltarle el respeto a los mayores, muchas veces sin entender que eso está mal”, señala el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa .

Si tu pequeño está en ese camino, estos consejos pueden ayudarte a corregirlo:

♦Mantén la calma. No impongas tu superioridad a través de gritos, castigos o amenazas. Cómo vas a pretender que tu hijo no te falte el respeto si haces lo mismo con él. Esto no significa que dejarás pasar esa conducta, espera que se tranquilice y tú mantén la calma para iniciar el diálogo.

♦Piensa qué esconde esa agresividad. Pregúntate lo siguiente: ¿tu hijo está pidiendo más atención?, ¿tú estás dando un buen ejemplo?, ¿algo le preocupa y no sabes? Esto hará que comprendas al menor y puedan enfrentar juntos la situación.

♦Establece normas claras de convivencia. Junto con esto también deberán pactarse las consecuencias o sanciones ante una falta de respeto.

♦Muéstrale respeto. El ejemplo es la mejor forma de enseñar.

Sabías que...

Si tus hijos lanzan objetos al suelo o a los demás como señal de enojo, eso ya no es una simple rabieta, es una falta de respeto. No la dejes pasar, corrígela.

Los niños burlones: ¿Cómo esta conducta afecta su desarrollo?

Trabaja la empatía con ellos para que no lastimen a los demás con sus bromas. No dejes de controlar ese comportamiento en tus hijos, pues afecta mucho su desarrollo emocional y habilidades sociales.

Si no sabes cómo abordar el tema, puedes ayudarte con cuentos que hablen sobre la burla. Busca alguno en internet, puede ser una fábula, un video, un audio. Fotos: iStock.

Padres e hijos. ¿Has notado que tu hijo se burla de sus amiguitos? No pienses que es parte de su crecimiento, en realidad es una conducta que ha aprendido en casa y que, si no lo corriges ahora, puede causarle problemas en las siguientes etapas de su vida.

“El niño no es consciente de que sus burlas pueden afectar seriamente la autoestima de los demás. Ellos piensan que solo es un juego, por eso es necesario que los padres corrijan esta conducta aprendida y ayuden al pequeño a desarrollar su empatía. De no hacerlo, no podrá desarrollar sus habilidades sociales y con el tiempo no tendrá amigos”, advierte Manuel Saravia, psicólogo y psicoterapeuta del Instituto Guestalt de Lima.

QUÉ HACER

♦Cada vez que veas que se burla de alguien, llévalo a otra habitación de la casa y habla con él. No es recomendable que lo hagas frente a los demás, ya que el niño puede avergonzarse y esa no es la idea.

♦Si no sabes cómo abordar el tema, puedes ayudarte con cuentos que hablen sobre la burla. Busca alguno en internet, puede ser una fábula, un video, un audio… Usa el recurso que creas más conveniente.

♦Evita burlarte de la gente, más aún cuando tu pequeño esté presente. Al escucharte, él pensará que esa conducta es normal y la replicará.

Sabías que...

El menor también suele burlarse de los demás cuando antes ha sido víctima del escarnio de otros (ahora lo usa como un mecanismo de defensa) o quiere llamar tu atención.

