El alcoholismo es una adicción que destruye todos los ámbitos de vida de la persona que la padece. Y no solo eso, también puede dejar secuelas emocionales muy graves en los hijos. “Los chicos que viven en este tipo de seno familiar muestran baja autoestima, problemas de conducta (son violentos, pasivos o se aíslan), no pueden relacionarse bien con los demás, hay un bajo rendimiento escolar, tienen mala alimentación, sentimiento de culpa por no poder ayudar a sus padres y, en el peor de los casos, depresión”, advierte la psicóloga Mayra Velásquez Puelles .

QUÉ HACER

En estos casos, la especialista recomienda la intervención de la familia o amistades más cercanas a la persona alcohólica para que puedan hacerla entender que tiene un problema. No será sencilla esta tarea, pero es importante hacerlo y, de ser posible, asesorarse con psicólogos o psiquiatras para que vean la mejor manera de ayudarla a salir de esa adicción.

“El alcoholismo no se supera solo con frases: ‘yo puedo dejar el alcohol cuando quiera’ o ‘mañana ya no tomo y listo’. Es necesario y fundamental el soporte psicológico y psiquiátrico, sumado al compromiso de dejarse ayudar. Una buena opción son los centros de rehabilitación, incluso algunos se amparan en la religión”, indicó la experta.

SABÍAS QUE...

Los hijos de padres alcohólicos suelen tener más predisposición a padecer esa misma adicción. Si bien al inicio dicen que no seguirán ese camino, inconscientemente se ‘acostumbran’ a ese mundo.

Hace unos días, una escolar de 15 años falleció por resistirse al robo de su celular. Esto nos genera la pregunta: ¿Cómo puedo cuidar a mi hijo de la delincuencia? Para Marilyn Toledo Cárdenas, psicóloga clínica y docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert, es importante que papá y mamá se den un tiempo para hablar con su hijo sobre los peligros que hay en las calles y cómo reducir los factores de riesgo.

“Lo ideal es que no lleve el celular al colegio, pero si es necesario dile que solo lo saque en casos de emergencia y nunca en la calle. Además, que evite usar audífonos mientras camina porque no le permiten estar alerta. También es importante que, en lo posible, un adulto lo acompañe y que tú le enseñes con el ejemplo (no saques el celular en la calle)”, indica la especialista.

¡ATENCIÓN!

Si tu hijo fue víctima de robo, habla con él porque este incidente puede causarle miedo, desconfianza, pesadillas y llanto. Pegúntale cómo se siente y si no te responde al inicio, no insistas. Más bien trata de hacer actividades recreativas con él para que se distraiga y dale todo tu apoyo. Luego menciona lo ocurrido y dale algunos consejos de seguridad. Si notas que no es el mismo de antes, llévalo con un psicólogo.