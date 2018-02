Crianza de hijos: ¿Qué hacer si tu pequeño escapa de casa ?

POR: MARITZA LLANOS



Hay niños que se escapan de sus casas al ser castigados por sus padres, sin imaginar el peligro que supone deambular por las calles o aceptar la ayuda de un extraño.



Entonces, ¿cómo corriges a tu engreído para que no huya del hogar? La psicoterapeuta Trinidad Quispe señala que la disciplina y la buena formación de los chicos no implica castigo físico, maltrato psicológico ni intimidación. Eso solo los predispone a alejarse del núcleo familiar.



¿Qué hacer? La especialista te brinda las siguientes recomendaciones:



* Deja muy claro cuáles son las reglas en la casa en cuanto a los horarios de juegos y salidas, así como las sanciones que recibirá si no las cumple. Dile: ‘Puedes ir a jugar con tus amigos después de terminar tu tarea. Si insistes, tendré que sancionarte prohibiéndote verlos una semana’.



* Es importante que corrijas a tu engreído con amor y firmeza. Es decir, explícale qué hizo mal para que la próxima vez no lo repita. Cuidado con decir: ‘Estás castigado porque lo digo yo, y punto’. Esto no ayuda para nada.



* Juega con él, sé su ejemplo y modelo a imitar, transmítele seguridad y crea un clima de tranquilidad en casa para que no tenga la necesidad de buscarlas en otro lado.



Sabías que...

​

Los niños que abandonan su hogar, generalmente, lo hacen porque son maltratados, tienen carencias afectivas y el diálogo es deficiente.