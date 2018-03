Crianza de hijos: ¿cómo evitar las rabietas del primer día de clases escolares?

De vuelta a clases. Aunque oficialmente el año escolar comenzará el lunes 12 de este mes, millones de estudiantes, muchos de inicial y colegios particulares, están retornando a las aulas.



Alegría, curiosidad y también temor, llanto y rabietas experimentan sobre todo los más pequeños ante el primer día de clases.



“Empezó marzo y hay que afrontar nuevas rutinas no solo para que se levanten y alisten temprano, sino para que tomen bien el desayuno”, recomendó la docente Liliana Heeren, especialista en educación inicial.



El médico Rolando Pomalima, de la Dirección de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, sostiene que “si en una semana de estar en el colegio el niño no logra adaptarse y siguen los temores, llantos, dolores de barriga, vómitos o pesadillas, podría ser por un problema de ansiedad por separación”.

BUENAS EXPERIENCIAS

Para evitar experiencias traumáticas, aconsejan a los padres no transmitir miedo o inseguridad, no hacer drama (llanto) ni prolongadas despedidas y no amenazar ‘si no te portas bien, le diré a tu profesora y te castigará’.



Hay que ayudarlo haciéndolo participar de la preparación de su mochila, preguntando cómo le fue, qué cuento, canción o juego le enseñaron, qué amigos tiene, contándole lindos recuerdos de cuando el padre o la madre iba al colegio.