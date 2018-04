POR: MARIELA CELIS



Dicen que la confianza no se pide, sino se gana. Sin embargo, a muchos padres les resulta complicado fomentar un clima de diálogo y espontaneidad con sus hijos. A veces esperan que ellos sean adolescentes para hablar ‘temas de grandes’ cuando lo mejor, menciona el psicoterapeuta Hans Gutiérrez, es inculcarles este valor desde pequeños para que siempre se sientan respaldados y superen mejor las dificultades.



¿Cómo generar este valor?



1. Fomenta la sinceridad en casa, de manera que tus hijos siempre crean en ti.



2. Establece disciplina. Cuidado con creer que la confianza es buscar la aceptación y la buena crítica de tu hijo. Por el contrario, eres tú quien debe establecerle normas y límites. Aunque a veces no le guste, eso lo hará sentir seguro.



3. Dialoga con él. Escucha sin criticarlo, no traiciones su buena voluntad. Más bien aprovecha ese tiempo para aclarar sus inquietudes.



4. Procura que dentro de la convivencia se practique la tolerancia, el respeto y la comprensión, valores que promueven la confianza.



5. Enseña con cariño. La confianza es un valor frágil. Puede perderse con las dudas e imprudencias, pero lo que prevalecerá en tu hijo es el amor que le demuestres.