POR: MARIELA CELIS



Si a tu niño le hablas de ‘humildad’, lo natural es que no entienda. El psicoterapeuta Aldo Pissani Bulnes explica que lo mejor que puedes hacer para que interiorice el verdadero sentido de esta palabra es dándole un buen ejemplo como padre o madre, no siendo soberbio ni prepotente, y aprovechando las actividades cotidianas que se le presentan para reforzar en él este valor.



TIPS:



1. Si tu hijo juega en un equipo y este pierde, explícale que aceptar la derrota y felicitar al vencedor es un acto de humildad.



2. En caso de que gane alguna competencia, no tiene que ridiculizar ni reírse de los que pierden.



3. Enséñale también a respetar a los animales e indícale que ningún ser vivo es menos importante en este mundo.



4. Siempre que tu pequeño le diga algo feo a su hermano o se porte mal con algún compañero, invítalo a la reflexión y motívalo a pedir perdón.



5. Dale el mejor ejemplo a tu hijo respetando y escuchando a sus abuelos. Así, promoverás que, como nieto, tome con buena actitud los consejos de quienes tienen más experiencia que él.





+Datos



A pocos días de empezar el colegio, le puedes decir a tu niño que debe practicar la humildad demostrando una actitud permanente de aprendizaje.