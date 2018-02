POR: SAMANTHA AGUILAR



Es normal que un niño quiera entablar una relación o nexo con una persona que está fuera de su ámbito familiar. Sin embargo, es labor de los padres estar alerta frente a alguna propuesta de un extraño que pueda poner en riesgo la vida de nuestro pequeño. Ante esto, la psicóloga Pamela Conde nos brinda estas sugerencias.





1. Conversa con él sobre los peligros que puede enfrentar si habla con un extraño. No le transmitas miedo en tus palabras, pues por temor a un castigo podría no contarte nada.



2. Escenifiquen la situación de cómo un desconocido podría acercarse con malas intenciones y la manera en que debería reaccionar.



3. Usualmente los padres escriben los nombres de sus niños en sus toallas, cartucheras y hasta útiles escolares. No lo hagas, esto podría ser utilizado para llamar a tu hijo por su nombre.



4. Nunca deben revelar información personal como: nombre, dirección, teléfono, etc.



5. Las frases tipo: ‘Podemos ser amigos’, ‘Necesito tu ayuda’, ‘Tengo un dulce para ti’, ‘Te acompaño a tu casa’, deben ser descartadas por los chicos ya que suenan demasiado sospechosas viniendo de alguien que no conocen.



6. Siempre que esté conectado a Internet, hay que tener mucho cuidado, pues a esta plataforma también entran malas personas. Supervisa con quienes habla.



Sabías que...

Tu niño siempre debe contarte si un desconocido lo aborda o insistentemente quiere conversar con él. No es una buena señal.