Crianza de niños: ¿Qué hacer si mi hijo no quiere ir al colegio?

Las clases comenzaron y todos los niños están felices de regresar al colegio, excepto el tuyo, que todas las mañanas te repite que no quiere ir. ¿Qué hacer en ese momento?, ¿cómo lograr que recupere ese ánimo?



La psicóloga infantil Juliana Sequera señala que siempre hay que preguntarle al pequeño el motivo de su negativa, darle seguridad para comentar sus miedos y temores. La especialista aconseja:



Si es nuevo en el salón:

* Acompáñenlo durante la primera semana hasta que ingrese solo al centro.



* Explíquenle que todos los niños pasaron por eso y que hay un tiempo de adaptación.



* Hay que presentarle a la profesora como una persona de confianza y autoridad que le dará protección.



Si sufre de bullying desde el año anterior:

​

* Se le debe preguntar quién lo hace sentir mal y escucharlo sin juzgar.



* Fortalezcan su autoestima, denle seguridad y confianza para que él mismo pueda enfrentar al niño que lo molesta y resolver sus conflictos de una manera pacífica. “Un niño que se ama y se respeta podrá poner un alto a su agresor”, dice la experta.



* De no poder parar la situación, el padre tendrá que pedir a la maestra y las autoridades del colegio que intervengan.



* Si no hay ningún cambio, pueden hablar con los padres del otro niño para que esto no suceda más.



Sabías que...



Hay niños que no expresan sus incomodidades y pueden somatizarlas (convertir los problemas en malestares físicos) y sufrir de dolores de garganta, estómago y hasta fiebre.