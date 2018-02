Crianza de niños: Aprende cómo cuidar a tus hijos de los peligros de las redes sociales [VIDEO]

POR: FRANCESCA BRAVO



Es inevitable dejar de lado la tecnología, y nuestros hijos lo saben muy bien. Sin embargo, como padres debemos enseñarles cómo hacer uso de ellas para sacarle el mayor provecho, pero también para que ellos no estén en constante riesgo.



“La edad adecuada para que un niño tenga celular es a los 13 años”, afirma la psicóloga Darcy Cuba. Explica que esto es así porque los chicos, a partir de esta edad, ingresan a la secundaria y empiezan a tener otro tipo de actividades sociales.



La experta nos brinda algunos consejos para monitorear a los pequeños y mantenerlos a salvo de los peligros:



1. Antes de entregarle un celular debes establecer las reglas, si las acepta, podrá tenerlo.



2. Determina la cantidad de tiempo que usará el aparato y enfatiza que en las noches este se quedará en la sala.



3. Solo deberá aceptar y agregar a personas que conozca personalmente.



4. No descargará aplicaciones sin tu consentimiento.



5. Como mamá o papá dile que tendrás la clave de sus redes sociales. Se entiende que no responderás ningún mensaje inadecuado. Deja que él se encargue y luego le preguntas.



6. Una vez a la semana o cada 15 días siéntate con tu pequeño y revisen juntos las conversaciones y lista de amigos.



7. Explícale sobre los perfiles falsos y que no debe publicar todo lo que hace, porque lo pone en peligro.



8. Las fotos que cuelgue y el lenguaje que utilice deben ser respetuosos y adecuados.



Sabías que...

Es importante crear hábitos en nuestros hijos. Por ello, solo deben ver dos episodios de su dibujo favorito en la tablet o celular.