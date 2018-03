POR: MARIELA CELIS



Hay responsabilidad hacia uno mismo (nuestros actos), hacia las tareas a desarrollar, en el consumo (cómo gastamos el dinero) y hacia la sociedad (conducta con otras personas).



Una de las frases más frecuentes que dicen los padres a sus hijos es: ‘Eres un irresponsable’. Más allá de la frustración de los progenitores, ellos deben saber que los hijos no son responsables por naturaleza y que es necesario enseñarles a serlo.



El psicólogo Luis Zapata recomienda formar al niño de a pocos en el compromiso, dejando que se encargue primero de tareas que le agraden.



“Si le gusta estar con la mascota, papá y mamá deben encargarle pasear al animalito a diario. Al darse cuenta de que puede ser responsable en eso y los padres elogian su buen comportamiento, es probable que el chico asuma más tareas. Aquí la clave es no enfocarse en las conductas negativas del hijo, sino construir sobre sus fortalezas”, señaló el experto.



+Datos

La responsabilidad no se aprende en la escuela ni a una edad específica, se desarrolla en el tiempo.



LENGUAJE ADECUADO



No pierdas la paciencia ni le repitas lo irresponsable que es, ya que solo lograrás que se ponga a la defensiva. Mejor, ten un lenguaje orientado a la solución, como: ‘te olvidaste de limpiar tu baño ¿qué te parece si fijamos un día a la semana para esa actividad?’ Cumplir la palabra dada es algo en lo que debes insistir con tu pequeño.