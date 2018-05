Crianza de niños: Haz de tu hijo una persona honesta

Crianza de niños. Para ser una persona honesta es necesario aprender este valor desde pequeñito. Cuando los padres ven que su hijo miente o coge cosas ajenas sin permiso, es su oportunidad para hablarle sobre la honestidad.



La psicoterapeuta Sandra Grandez recomienda a los progenitores inculcar este valor con el ejemplo. “Si papá y mamá encuentran algo ajeno entre las cosas de su pequeño, deben hacer todo lo posible para que lo devuelva. Y recalcarle al niño que eso es lo correcto. La crianza de niños no es imposible, pero sí necesita de firmeza y cariño.



La fórmula que se debe aplicar es: “si quieres algo que no es tuyo, pídelo, sino quieren prestártelo, acéptalo’, pero nunca lo cojas sin permiso”. Ayudar a comprender al menor lo que es honestidad requiere de acompañarlo en hacer la acción de devolver y decirle ‘lo que has hecho es ser honesto, te felicito’.



s Enséñale a pedir prestado las cosas.

LAS MENTIRAS

Lo mismo ocurre con las mentiras o cuando ocultan algo. Los papás, otra vez, son el ejemplo y deben evitar caer en este error para que sus hijos no lo repitan. Aunque parezca ocurrente o jocosa la mentira no hay que pasarla por alto, lo mejor es hacerle notar que nos damos cuenta de su engaño, y alentarlo a decir la verdad porque eso es lo correcto.

SABÍAS QUE

La honestidad va de la mano con la empatía, la sinceridad y el aprender a asumir la consecuencia de sus actos.



+DATOS

Puedes usar cuentos, películas o dibujos animados que enseñen lo negativo que es mentir, engañar o tomar cosas ajenas, y las consecuencias de estas acciones.

