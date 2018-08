Crianza de niños: Inculca en tus hijos el hábito de estudiar | FOTOS

Muchos padres de familia no les leen a sus hijos menores de ocho años, ni siquiera para dormir. Esta podría ser una de las razones por las cuales el hábito de estudiar es carente en la etapa escolar y posteriormente.



La psicoterapeuta Lorena Pastor explicó que leer y estudiar debe ser inculcado en casa y no solo en el colegio. “En los colegios esto se afianza, pero es imprescindible que los menores aprendan a estudiar y hacerlo correctamente en casa, con sus padres”, precisó.



Agregó que entre los 3 y 4 años es una buena edad para empezar a cultivar el estudio en los chicos. “La lectura es fundamental. Por ello, sería ideal que los padres les lean un cuento antes de dormir o los lleven a las librerías. Así podrían despertar su interés”, indicó.



APLICACIONES



Sobre las aplicaciones que sirven para descargar libros, la especialista no las recomendó para los niños menores de 10 años. “Ellos deben tener conexión con los libros, con el papel. No digo que las aplicaciones sean malas, pero creo que no es el momento para que las usen. Quizá cuando estén en el colegio, en los últimos años o en la universidad, pero antes no sería pertinente”, aconsejó.



Sabías que...

Otra manera de cautivar la atención de los niños con libros es mostrándoles historias de ficción, como Harry Potter.

