Cristian Zuárez: ‘Yo no soy adorno de nadie’ [FOTOS Y VIDEO]

+Mujer. El churro de nuestra edición número 102 es el argentino Cristian Zuárez, ex integrante del grupo Complot y ahora participante de 'El Gran Show'.



Este guapo argentino le contó a +Mujer que bailar es para él como una catarsis que lo libera de todo. "Cuando bailas no tienes tiempo para pensar en otra cosa que no sea memorizar coreografías y practicar...Vengo dispuesto a que la gente conozca un poco más de mí", expresó Cristian Zuárez.



Cuando le preguntamos al participante de 'El Gran Show' sobre su pasada relación con Laura Bozzo nos dijo lo siguiente: "Estoy en la etapa donde yo decido qué quiero, mi felicidad ya no depende de los demás".



Cristian Zuárez

