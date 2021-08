Horóscopo. Hay colores de uñas que son básicos en la colección de cualquier nail lover, como el blanco y el negro para crear diseños sencillos o el nude para un look elegante, pero encontrar uno que se ajuste a la personalidad de uno puede resultar un trabajo complicado. ¡Hay un montón de tonos y acabados a escoger! Pero sabías que según tu signo del zodiaco hay un color que te representa. Conócelo a continuación:

ARIES

Tu personalidad es como el fuego. La primera impresión que das es de una persona fuerte, decidida y con mucho carácter. Un rojo pasión para tus uñas es perfecto.

TAURO

Siempre estás centrada en lo que tienes que hacer, eres testaruda y muestras seguridad por los cuatro costados. El color verde calzará genial en tus uñas.

GÉMINIS

Una Géminis es como una margarita y todo es una tómbola con ellas porque nunca sabes lo que puede pasar. Además, le cuesta expresar lo que siente. El amarillo va con este signo.

CÁNCER

Tu temperamento sale a la luz rápido. Eres muy sensible, por lo que siempre te suele sentar todo mucho peor. ¿Un amuleto para ti? La plata es el color que mejor va a tus manos.

LEO

Tu signo está representado con un león. Eres una persona fuerte, con carácter y bastante egocéntrica, por eso no podías estar representado por otro color que no fuese el oro.

VIRGO

Te encanta salir de fiesta, pero no hay mejor plan para ti que sentarte a meditar frente al mar azul. Este color te produce calma y comodidad, debes llevarlo en tus uñas.

LIBRA

Estás en búsqueda del príncipe azul y piensas que hay un castillo para ti, donde aguarda un armario lleno de vestidos rosa, tu color favorito. Por eso, ese tono tendrá tus uñas.

ESCORPIO

Te cuesta abrirte y enseñar la parte más profunda de ti. Recuerda que atrapas a todo el mundo con tu magnetismo innato. Eres como el color negro, sencillo, elegante y perfecto.

SAGITARIO

No quieres ataduras ni compromisos. No puedes estar quieta. Cuando no estás de viaje, estás haciendo deporte. Tu color favorito es el naranja y lucirás este tono en tus uñas.

CAPRICORNIO

Eres muy disciplinada y jamás imaginarías dejar algo a medias o hacer cualquier cosa sin una planificación previa. Tus uñas siempre tienen que estar perfectas con un tono marrón.

ACUARIO

El color violeta es uno de los más raros de la paleta cromática, como tú. Siempre te has sentido diferente a los demás. Desde la música que escuchas, la ropa que vistes, hasta en la forma de ser.

PISCIS

Las cosas claras, el chocolate espeso y las uñas blancas. Tienes una mente muy creativa, pero no das nunca tu brazo a torcer en ciertas situaciones.

